Mirko Taccola, ex difensore di Inter e Paok Salonicco ha parlato a Radio Bruno in vista della partita di questa sera tra Fiorentina e AEK Atene. Lui è stato anche il primo italiano a giocare nel campionato greco.

Le sue parole

“Le maggiori insidie greche sono l'Olympiacos, il Panathinaikos, l’Aek Atene e il Paok. Certe squadre hanno vissuto una crisi economica forte, poi però si sono evolute e hanno vinto anche un trofeo contro la Fiorentina”.

Sulla Fiorentina

"Giocare in Grecia non è facile con tutto quel tifo, ma la Fiorentina è più forte dell’AEK Atene senza dubbio, poi si giocherà a Firenze. Vanoli? Lui è il tecnico giusto. Ha bisogno di tempo, ma ha in mano una squadra forte. Bianco? Sta facendo benissimo al PAOK. Sono tutti contenti di quello che sta dando al club di Salonicco".