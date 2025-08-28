Il tecnico del Polissya, Ruslan Rotan ha parlato così in sala stampa dopo l'eliminazione ad opera della Fiorentina:

"Per noi non è stata una buona gara, il risultato ci rattrista. Nel primo tempo siamo stati aggressivi e ho visto la squadra fare il gioco che a me piace vedere. A noi è mancata esperienza e qualità mentre la Fiorentina quando ha mandato in campo alcuni giocatori ha aumentato nettamente il suo tasso tecnico.

Rimpianti? Sì, ne ho. Non ci sentivamo condannati e non meritavamo di perdere nella gara di andata per 3-0. Non abbiamo potuto giocare in parità numerica oltretutto nella sfida d'andata. In ogni caso sono molto felice per quello che è stato lo spirito messo in campo. Ammiro molto Pioli e lo ringrazio per quello che ha fatto e per l'uomo che è. Auguro alla Fiorentina le migliori fortune e spero che possa vincere la Conference.

Meglio la Fiorentina attuale o quella di Montella? Non saprei rispondere... sono passati tanti anni e sono cambiati tutti i giocatori. Affrontare la Fiorentina è sempre molto difficile. Il calcio pure è cambiato: ora è più tattico e veloce".