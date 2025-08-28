Rotan: "Siamo tristi e usciamo dal campo con rammarico, ci è mancata esperienza mentre la Fiorentina ha alzato il suo tasso tecnico. Le auguro di vincere la Conference"
Il tecnico del Polissya, Ruslan Rotan ha parlato così in sala stampa dopo l'eliminazione ad opera della Fiorentina:
"Per noi non è stata una buona gara, il risultato ci rattrista. Nel primo tempo siamo stati aggressivi e ho visto la squadra fare il gioco che a me piace vedere. A noi è mancata esperienza e qualità mentre la Fiorentina quando ha mandato in campo alcuni giocatori ha aumentato nettamente il suo tasso tecnico.
Rimpianti? Sì, ne ho. Non ci sentivamo condannati e non meritavamo di perdere nella gara di andata per 3-0. Non abbiamo potuto giocare in parità numerica oltretutto nella sfida d'andata. In ogni caso sono molto felice per quello che è stato lo spirito messo in campo. Ammiro molto Pioli e lo ringrazio per quello che ha fatto e per l'uomo che è. Auguro alla Fiorentina le migliori fortune e spero che possa vincere la Conference.
Meglio la Fiorentina attuale o quella di Montella? Non saprei rispondere... sono passati tanti anni e sono cambiati tutti i giocatori. Affrontare la Fiorentina è sempre molto difficile. Il calcio pure è cambiato: ora è più tattico e veloce".