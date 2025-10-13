FOTO - E al corso per allenatori a Coverciano si trovano due grandi ex Fiorentina
Una simpatica foto è stata pubblicata sui social da Alino Diamanti, ex attaccante della Fiorentina, che in queste ore era a Coverciano per seguire il corso per allenatori.
I due ex viola
In compagnia del giocatore originario di Prato, un altro grande ex viola come Frank Ribery. Diamanti ha scritto ironico sulla foto: “Facciamolo un corso”.
La foto
I due non si sono mai incrociati con la maglia della Fiorentina, ma c'è un amicizia che li lega. Chissà se un giorno si troveranno contro in panchina… Questa la foto:
