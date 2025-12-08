Cruciani: "Gudmundsson che smentisce Vanoli episodio gravissimo, dimostri di essere un allenatore che non ha in mano la squadra"

Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha avuto modo di dire la sua sulla Fiorentina durante il podcast Numer1. Questa la sua opinione.

Il commento

“Io ce l'ho con Vanoli, perché si pensava potesse ricompattare la squadra col suo carattere forte e invece non ci è riuscito. Va in conferenza stampa a dire che Gudmundsson non si è sentito di calciare il rigore e lo stesso giocatore lo smentisce, è una cosa di una gravità assoluta. Dai un segnale di un allenatore che non ha in mano la squadra, e la soluzione non è certo da cercarsi in società: i giocatori devono ritrovare la quadra e l'equilibrio, ora che sono smarriti di fronte all'imprevedibilità di questa stagione”.

L'episodio

Cruciani fa riferimento al botta e risposta tra Vanoli e Gudmundsson, con l'islandese che ha commentato tramite i propri social di non aver mai rifiutato di battere il rigore.