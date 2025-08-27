Casting terminato, sarà Fortini il vice Gosens. Parisi con le valigie in mano: la mossa strategica della Fiorentina

Alquanto particolare la vicenda che riguarda il ruolo di esterno a sinistra, dove in casa Fiorentina ci sono state diverse novità nelle ultime ore. La più importante riguarda la scelta del club viola che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è ricaduta su Niccolò Fortini. Stop a tutte le trattative: il classe 2006 resterà a Firenze, decisione arrivata in seguito all'incontro di ieri tra il club e l'entourage del ragazzo.

Fortini resta, Parisi va (ma rinnova)

Il suo, però, non sarà un ruolo di secondo piano. Fortini vestirà i panni del vice Gosens e, considerando la carta d'identità del tedesco e i tanti impegni ravvicinata, troverà molto spazio nel corso della stagione. Tutto ciò a discapito di Parisi, che a questo punto ha le valigie in mano: nel frattempo però la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto fino al 2029, nella speranza di avere maggiore forza al tavolo di un'eventuale trattativa.