La probabile formazione della Fiorentina: Kean in dubbio, Piccoli scalda i motori. Torna un veterano a sinistra
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina torna in campo questo pomeriggio contro il Parma di Cuesta per una sfida fondamentale in chiave salvezza.
Le possibili scelte
Il grande dubbio di Vanoli si chiama Moise Kean, che soltanto oggi sapremo se sarà convocato o meno contro i ducali dopo che l'attaccante viola non si è praticamente mai allenato in gruppo negli ultimi giorni. L'attaccante titolare dovrebbe essere comunque Piccoli. Si riparte dalla difesa a quattro, senza Parisi torna Gosens.
La probabile formazione
La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Brescianini, Fagioli, Mandragora, Harrison, Piccoli, Gudmundsson.
