​​

header logo

La probabile formazione della Fiorentina: Kean in dubbio, Piccoli scalda i motori. Torna un veterano a sinistra

Duccio Zambelli /
Roberto Piccoli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina torna in campo questo pomeriggio contro il Parma di Cuesta per una sfida fondamentale in chiave salvezza. 

Le possibili scelte

Il grande dubbio di Vanoli si chiama Moise Kean, che soltanto oggi sapremo se sarà convocato o meno contro i ducali dopo che l'attaccante viola non si è praticamente mai allenato in gruppo negli ultimi giorni. L'attaccante titolare dovrebbe essere comunque Piccoli. Si riparte dalla difesa a quattro, senza Parisi torna Gosens

La probabile formazione

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Brescianini, Fagioli, Mandragora, Harrison, Piccoli, Gudmundsson. 

 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti