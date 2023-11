Bonanni: "Alla Fiorentina è andata di lusso per stasera: il Milan ha tutto da perdere"

A TMW Radio, per parlare di Serie A è intervenuto Massimo Bonanni, ex calciatore. Si riparte con match interessante, Milan-Fiorentina e si parla di una chance per Camarda:

“Alla Fiorentina capita di affrontare un Milan senza due/tre pezzi importanti. Il Milan ha tutto da perdere, se non dovesse fare risultato si allontanerebbe ancora di più dalla vetta”.

E ancora: "E' una partita molto complicata, il Milan deve stare attento. Chiederei ai giocatori il 200%, vista la situazione difficile. Sicuramente alla Fiorentina può andare di lusso affrontare il Milan senza Giroud e Leao".