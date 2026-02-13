VIDEO - Kayode l'ha rifatto: altro assist da rimessa laterale e il suo Brentford ferma l'Arsenal dei sogni

Sta diventando sempre più una star l'ex Fiorentina Michael Kayode, che anche ieri sera con il suo Brentford è stato decisivo per il pareggio contro l'Arsenal dei sogni (capolista in Premier e in Champions).

Altra rimessa lunghissima

Intorno al 70esimo l'ex laterale viola ha effettuato una delle sue lunghissime rimesse laterali, che è finita al centro dell'area per una doppia spizzata di testa e il gol del pareggio di Potter. Ormai le sue rimesse laterali sono diventate famosissime in Premier e Kayode si sta ritagliando un ruolo da star nel campionato più importante del Mondo.

Il video