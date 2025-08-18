Il punto sul mercato: De Gea, Gosens e Comuzzo, la Fiorentina riparta dai suoi punti di forza. E per Piccoli non è ancora finita

La notizia della presunta e fantomatica clausola di De Gea è stata prontamente smentita. Il portierone spagnolo rimarrà a Firenze anche per questa stagione e questo è il buon punto di partenza di questa giornata di calciomercato. L'altra buona nuova è sempre legata ad un'altra permanenza, quella di Robin Gosens. Il difensore ex Atalanta è destinato a continuare con la maglia della Fiorentina.

Blindato anche Comuzzo

Un'altra ottima nuova arriva da Pietro Comuzzo. La società viola ha deciso di non ascoltare più alcuna offerta che arriverà per il difensore classe 2005, accostato a diverse pretendenti nelle scorse settimane.

Beltran e Fortini, destini opposti

In uscita, resta sempre in bilico il futuro di Beltran. L'argentino ha richieste dalla Russia, soprattutto da Zenit e Cska. Tuttavia, l'attaccante non è ancora convinto della destinazione. Futuro incerto anche quello di Fortini, rientrato alla base dopo il prestito alla Juve Stabia. Il Torino è forte sul laterale viola, ma la società di Commisso non vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Questione Piccoli

In entrata, ancora vive le piste che potrebbero portare Piccoli o alla Roma o alla Fiorentina, entrambi i club alla ricerca di un attaccante. Dal canto suo, il Cagliari chiede per il bomber non meno di 25 milioni di euro. La Roma non avrebbe problemi ad arrivare a quella cifra con la cessione di Dovbyk, mentre dalla vendita di Beltran la Fiorentina potrebbe ricavare solo 10 milioni di euro.