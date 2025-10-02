Sohm, le hai lette le parole di Pioli? E lo svizzero va anche ko

Infortunio che gli impedirà di essere della partita contro il Sigma Olomouc, ma anche giudizio critico da parte di Pioli. Sohm fa doppietta, ma il centrocampista svizzero della Fiorentina in questo caso avrebbe preferito non farla.

“Non mi sta convincendo”

Il tecnico viola non ha lesinato una critica nei suoi confronti alla viglia della partita: “Se Sohm non gioca è perché non mi sta convincendo”. Niente rimpianti di mercato, la scelta del suo acquisto è stata condivisa con la società, ma un altro atteggiamento in campo sì: questo si aspetta Pioli d'ora in avanti.

Infortunio

A questo aggiungiamo anche il fatto che non sta bene per completare un quadro tutt'altro che idilliaco che lo riguarda. L'ex Parma ha la fascite plantare a dargli noia. Da definizione medica, la fascite plantare è un'infiammazione con dolore al legamento arcuato che attraversa la parte inferiore del piede. C'è da capire ora quando Sohm tornerà ad essere disponibile.