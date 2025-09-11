Valcareggi: "Tra Fiorentina e Napoli sarà una partita alla pari, mi aspetto solo Kean in attacco. Pioli ama Firenze e la sua squadra arriverà tra le prime cinque"
Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Stile TV, in vista del confronto di sabato prossimo tra Fiorentina e Napoli. L'agente prevede un esito incerto della gara.
‘La Fiorentina ha una squadra forte, col Napoli…’
“Fiorentina-Napoli è un match alla pari. Il Napoli è molto forte, ma anche la Fiorentina è forte. In attacco c’è sempre chi può segnare, ha mille soluzioni e dietro si è sistemata bene, a metà campo pure è forte, il portiere è fantastico, i due esterni pure e quindi credo che la Fiorentina arriverà tra le prime 5".
‘La garanzia per Firenze è Pioli’
“Pioli poteva andare ovunque, ma ama Firenze ed è la più grande garanzia iniziale per i tifosi viola. Credo che Pioli giocherà con una punta sola contro il Napoli, non vuole togliere spazio a Kean che, nell’area è padrone, è voluminoso e non ha bisogno di aiuto, fa tutto da sé".