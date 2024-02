Il fratello di Kean non le manda a dire alla Fiorentina: "In Italia non ci sono club di prima fascia"

All’interno dell’edizione odierna di TuttoSport è apparsa una lunga intervista a Giovanni Kean, fratello di Moise attaccante della Juventus, che ha avuto modo di parlare anche delle voci che avrebbero voluto suo fratello alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Con la Juventus l’intesa l’avevamo trovata: per Moise sarebbe stato utile un periodo in prestito. Siamo sempre stati tutti d’accordo. Ma non credo che avrebbe scelto altri club italiani non di prima fascia: lui ama le grandi sfide, per questo aveva puntato in maniera convinta l’Atletico Madrid”.



Ha anche aggiunto di un contatto tra il fratello e il ct Spalletti: “Sì, aveva parlato col ct quando la Fiorentina aveva mostrato interesse per Moise qualche settimana fa. In generale anche Spalletti sarebbe stato d’accordo per un prestito, perché mio fratello ha ovviamente bisogno di giocare per tornare stabilmente in Nazionale” .