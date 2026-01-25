Aquilani: "Commisso è stato un punto di riferimento della mia vita calcistica. Aver perso lui e Barone fa molto male"

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro nonché ex tecnico delle giovanili della Fiorentina, arrivando ad allenare anche la Primavera, ieri ha dedicato un momento al ricordo del compianto presidente Commisso.

Il commento

Alla vigilia della partita dei giallorossi contro la Sampdoria, Aquilani ci ha tenuto a ricordare Commisso così: “Per me è stato un punto di riferimento della mia vita calcistica, ho avuto un gran rapporto con lui. Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Joe Barone che lui, sto davvero molto male. Ci tenevo pubblicamente a salutare i suoi cari e i fiorentini”.