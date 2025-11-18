Il consigliere comunale Dmitrij Palagi, di Sinistra Progetto Comune, ha commentato sul proprio profilo Facebook la questione stadio Artemio Franchi, dopo i recenti ultimi sviluppi e le parole del dg della Fiorentina Alessandro Ferrari.

‘Il centrosinistra sbaglia atteggiamento da anni con la proprietà viola’

“Fiorentina, che prende a pallonate la Sindaca e la Giunta. Sono anni che diciamo che il centrosinistra sbaglia atteggiamento con la proprietà della ACF Fiorentina. Poteva fare come il già Sindaco di Bagno a Ripoli, oggi Consigliere regionale di maggioranza e Consigliere comunale di opposizione a Firenze, di Italia Viva – Casa Riformista. Lasciare che Commisso si prendesse un pezzo di territorio. Noi avremmo contestato, ma c’è un pezzo di opinione pubblica che avrebbe festeggiato. O poteva fare come chiedevamo noi: fare il pubblico. Programmare. Arrivare ai tavoli con proposte precise e cronoprogrammi chiari – invitando la proprietà della Fiorentina in Palazzo Vecchio, non andando al Viola Park”.

“Il problema è che nel 2019 tutte le forze politiche – con l’eccezione di Sinistra Progetto Comune e dei Verdi di allora – non avevano intenzione di garantire un futuro allo Stadio Comunale. Senza pandemia e senza Franceschini al Ministero della Cultura non ci sarebbe stato lo sblocco di una parte di risorse, teoricamente destinate alla cultura. Le destre ci vanno a nozze su questa vicenda. Hanno anche chiesto la sfiducia della Sindaca. Non l’abbiamo firmata, perché per noi è il Comune che deve garantire il futuro degli impianti sportivi e le responsabilità vengono dalla Giunta Nardella”.

‘Oggi qualcuno mente, o la Fiorentina o chi governa Firenze’

“Le proprietà delle squadre cambiano, l’appartenenza alla squadra del territorio rimane. Oggi il direttore generale della Fiorentina prende a pallonate l’allora Sindaco Nardella e l’attuale Sindaca Funaro. È un disastro. Di cui il PD ha tutte le responsabilità. Castello, Campi Bisenzio, Mercafir: abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione, nelle varie fasi di questa brutta storia. Nel frattempo, il fotovoltaico per lo stadio è sparito. Su molte teste continuerà a piovere. E a Firenze si continua a non voler bene alle proprietà pubbliche. Per anni chi governa la Città ha raccontato di avere un ottimo rapporto con la proprietà della Fiorentina, negando informazioni e risposte al Consiglio comunale. L’intervista a Ferrari ci dice che mente la Fiorentina oggi, o ha mentito chi ci ha governato in tutti questi anni. In ogni caso Firenze ha bisogno di altro. Ha bisogno di un'altra politica”.