Amrabat saluta Manchester con una super prestazione e Scholes si sbilancia: "Sembrava il miglior Gattuso"

Prestazione da incorniciare quella di questo pomeriggio per Sofyan Amrabat, centrocampista viola in prestito al Manchester United che probabilmente ha giocato oggi l'ultima partita con i Red Devils. La sua stagione in Premier è stata infatti sottotono e in casa United non si pensa al riscatto del marocchino.

Quello che non è stato durante l'anno, però, probabilmente Amrabat lo è stato contro il Manchester City oggi nella finale di FA Cup. Super prestazione per l'ex Verona che ha amministrato alla grande la mediana dello United, che ha trionfato 2-1 con i gol di Garnacho e Mainoo.

Una prestazione importante che anche una leggenda dei Red Devils come Paul Scholes ha celebrato sui social, scrivendo del marocchino: “Oggi come Gattuso prime”, ovvero: come Gattuso nel suo miglior stato di forma in carriera. Insomma, niente male…