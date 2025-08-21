L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, ha parlato a Tuttocagliari.net presentando la sfida di domenica tra il Cagliari e i gigliati e spaziando ad ampio raggio sulla situazione in casa viola.

‘La Fiorentina può ritagliarsi un ruolo da protagonista in Serie A’

“Io penso che la Fiorentina possa recitare un ruolo da protagonista nel campionato che sta per iniziare. Vedo i viola come la possibile grande sorpresa di questa stagione, anche perché dispongono di Kean, l’attaccante più forte che gioca in Italia, e di un'altra punta come Gudmundsson che, se sta bene, sa essere devastante nell’uno contro uno. In più Edin Dzeko ha carisma e personalità, e può contribuire a migliorare significativamente l’aspetto tattico: può infatti fare quasi tutto, con l’esperienza che ha accumulato negli anni. E Pioli dispone di uno dei migliori portieri del campionato: De Gea. Infine il centrocampo è altamente qualitativo e in grado di interpretare al meglio le varie fasi di ogni partita. Teniamo inoltre presente che quest’anno in serie A tante big hanno cambiato allenatore, quindi avranno bisogno di un po’ di tempo per ingranare e per trovare i giusti equilibri. A maggior ragione la Fiorentina potrebbe ritagliarsi un posto al sole nel panorama nazionale. Certo, anche i toscani hanno preso un nuovo tecnico, ma Pioli è un grande mister e una garanzia assoluta per i tifosi viola.”

‘A Cagliari sarà una sfida appassionante’

“Intanto va detto che lo stadio di Cagliari è sempre ostico per chi affronta i rossoblù. Ma la Fiorentina, per quanto mi riguarda, ha tutte le qualità per fare un’ottima partita. Certo, i viola verranno dall’impegno ravvicinato di Conference League, ma il loro organico è perfettamente in grado di reggere il peso di più competizioni da disputare nell’arco della stagione. Però dobbiamo anche considerare che le prime partite di campionato sono sempre difficili da decifrare: non sei quasi mai in forma e magari non hai ancora acquisito una chiara identità tattica. Tante, insomma, sono le incognite. Difficilmente assisteremo a una gara dai ritmi particolarmente alti. Non so che partita verrà fuori, ma Cagliari e Fiorentina sono squadre tecnicamente valide e, dunque, potenzialmente in grado di dar vita a un incontro appassionante.”