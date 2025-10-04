Moreno consolida il suo posto al centro della difesa del Levante: battuto il Real Oviedo di Brekalo, buona prova dell'argentino

Il Levante di Matias Moreno vince 2-0 anche contro il Real Oviedo. Il centrale argentino in prestito dalla Fiorentina si è reso protagonista di una prestazione tranquilla, ma sicura, che è infatti valsa la seconda vittoria in campionato dei suoi e la seconda rete inviolata del campionato.

La cronaca della partita

Il Levante stesso va in vantaggio al 30simo con gol di Alvarez, risultato che regge fino all’intervallo. Proprio nella pausa tra tempi esce, per il Real Oviedo, l'ex Fiorentina Brekalo, dopo una prestazione non brillante: nella ripresa, poi, passa ancora il Levante al 72simo con Eyong. Il risultato di 2-0 regge fino alla fine.

Leader difensivo

Per Moreno, come detto, prestazione positiva: 10 chiusure difensive e 4 intercetti, 4 duelli aerei vinti su 7 e un ottimo 87% di passaggi precisi, con tanto di 2 lanci lunghi (su 4 tentati). Partita che gli vale un 7.3 di valutazione Sofascore e che ne consolida la presenza tra i titolari della formazione valenciana.