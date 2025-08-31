La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli lascia Fagioli in panchina e punta subito sul nuovo arrivato in attacco
Si avvicina il calcio d'inizio di Torino-Fiorentina (alle 18:30) seconda gara di questo campionato per la squadra di Stefano Pioli. I Viola optano per un 3-4-1-2 con De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa.
Due sorprese per Pioli
In mezzo al campo non c'è Fagioli, bensì Mandragora al suo posto; al suo fianco Sohm. Davanti, un'altra sorpresa: il neo arrivato Piccoli supporterà Kean. Assieme a loro, in posizione più defilata anche Gudmundsson.
Le formazioni UFFICIALI
FIORENTINA (3-4-1-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Kean. All. Pioli.
TORINO: Israel, Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi, Casadei, Asllani, Ilic, Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.
