Altro che recuperi, la Fiorentina perde anche il suo bomber. Un disastro alla vigilia della gara più importante

L'emergenza infortuni in casa Fiorentina non è passata, anzi, si può dire addirittura che si sia aggravata e proprio alla vigilia della gara più importante (almeno fin qui) della stagione.

Fuori in tanti e pochi recuperi

La doppia sfida contro il Crystal Palace non inizia bene per i viola che sono andati a Londra avendo recuperato a malapena Dodô e Mandragora, ma avendo perso contestualmente il proprio bomber, Kean. Oltre al centravanti fuori anche Solomon, nonostante sarebbe dovuto rientrare subito dopo la sosta, e poi Fortini e Parisi.

Stringere i denti, un solo Primavera in attacco

Un disastro, almeno da questo punto di vista, che condiziona e non poco le scelte di Vanoli per stasera. In pratica l'allenatore si ritrova ad avere un undici titolare obbligato e ha un solo Primavera come alternativa in attacco. La Fiorentina deve stringere i denti per uscire con un risultato positivo dal campo del Crystal Palace.