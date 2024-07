Locatelli ha convinto Thiago Motta: niente Fiorentina, rimarrà in bianconero

La Fiorentina aveva pensato anche a Manuel Locatelli per riempire una delle caselle vuote a centrocampo, ma la Juventus potrebbe non avere più alcuna voglia di cederlo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che scrive come dopo la dolorosa esclusione dall’Europeo il centrocampista bianconero si sia presentato in ritiro con tanta voglia di fare bene.

L'impegno è stato apprezzato da Thiago Motta in questa prima parte di preparazione estiva e sarebbe stato convinto da Locatelli a estrometterlo dal mercato in uscita. Con tutta probabilità, dunque, il centrocampista ex Milan rimarrà almeno ancora una stagione a Torino.