L’allenatore Roberto Breda ha parlato a News.superscommesse.it, esprimendosi tra le varie tematiche anche sull’avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative della Fiorentina.

‘Manca l’affiatamento tra i componenti’

“Le aspettative tante volte possono essere anche un boomerang. La scelta di Pioli sarebbe dovuta coincidere con un inizio di campionato importante da parte della Fiorentina anche sul profilo dei risultati, ma non c'è stato ancora quell'affiatamento tra tutti i componenti della squadra che sta avendo, purtroppo, questo rendimento deficitario”.

‘Gudmundsson può fare la differenza, la Fiorentina ha enormi margini di crescita’

“Mi sembra che ci siano situazioni poco chiare attorno ad alcuni singoli, primo tra tutti Guðmundsson, un giocatore che al Genoa faceva la differenza e alla Fiorentina è costato anche tanto; è un peccato che non sia riuscito a trovare ancora la propria dimensione, perché ha tantissima qualità che può fare la differenza. Una squadra forte passa anche dalla crescita dei giocatori forti di cui si dispone, perché questa squadra ha dei singoli che hanno ancora tanto da dimostrare. Mi aspetto di vedere presto una Fiorentina diversa, con un margine di crescita enorme”.