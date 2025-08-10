Sohm protagonista, Kean in campo per 90 minuti: una Fiorentina in crescita all'Old Trafford e con una precisa identità

La Fiorentina esce con ottime sensazioni dall’amichevole contro il Manchester United, chiusa sull’1-1 e poi persa ai rigori 6-5 per un errore di Parisi. Secondo Il Corriere dello Sport, i viola hanno mostrato un gioco da "super Premier", con personalità, occasioni e un Sohm protagonista: gol, traversa e quasi doppietta in appena 60 minuti all’Old Trafford: dopo il gol iniziale è stato infatti fermato dal legno e il salvataggio di Amad a portiere ormai battuto.

Grande prova dei titolari e non soltanto

Pioli ha schierato inizialmente il 3-4-1-2, poi passato al 3-4-2-1 con i cambi, e ha potuto contare su un'ora di buona tenuta da parte dei titolari. Kean, unico in campo per tutti i 90’, ha sfiorato il gol vittoria nel finale. Bene anche Pongracic, Fagioli e Kouadio, subentrato a Comuzzo.

Squadra in crescita e dettagli da sistemare

Nonostante la mancata vittoria, Pioli si è detto soddisfatto: la squadra mostra già una precisa identità e margini di crescita contenuti rispetto a ciò che funziona. Ci sono ancora dettagli da sistemare come la posizione di Gudmundsson o la forma di Dzeko, ma il bilancio è più che positivo.