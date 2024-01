Il Lipsia non vuole mollare Klostermann, ma al calciatore non mancano pretendenti oltre alla Fiorentina. La situazione

Le voci su Lukas Klostermann si scaldano. In corsa sul duttile difensore del Lipsia c'è la Fiorentina, dalla Germania il Wiesbaden rilancia l'attenzione dell'Eintracht Francoforte. Il Lipsia deve lottare per trattenere il 27enne, che ha un contratto in scadenza in estate. Dal 1° gennaio 2024 gli è stato permesso di discutere ufficialmente con altri club e ascoltare offerte.

Il Lipsia vuole rinnovare con Klostermann, ma…

Secondo le informazioni di fussball.news, il Lipsia ha ancora in programma di prolungare il contratto di Klostermann, che scade in estate. Nel ritiro di La Manga, in Spagna (dal 2 al 7 gennaio), i dirigenti vogliono parlare e convincere il giocatore, che ha già giocato 278 partite ufficiali con i Sassoni e guadagna circa cinque milioni di euro.

Tuttavia nessuno si strapperebbe i capelli in Germania

La situazione però non rende nervoso nessuno in casa Lipsia. La perdita del calciatore non sarebbe un ingente danno economico. Per Klostermann, arrivato dieci anni fa dal VfL Bochum per un milione di euro, la domanda cruciale è: restare o accettare una nuova sfida?