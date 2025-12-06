L'Italia per la prima volta contro il Qatar? La Fiorentina avrebbe anticipato gli azzurri di ben quattro anni

L'urna di Washington ha parlato ieri e ha riservato un posticino comodo comodo per l'Italia, qualora gli azzurri dovessero vincere il play-off di marzo: Svizzera, Canada e il Qatar che era in terza fascia per il ranking accumulato (anche) ospitando il Mondiale 2022. Sarebbe la prima volta per la Nazionale italiana contro i qatarioti, che nel torneo di casa avevano esordito.

C'è però chi li avrebbe anticipati ed è la Fiorentina che proprio nell'anno dei Mondiali 2022 affrontò la Nazionale asiatica: era agosto e il match andò in scena nel mezzo della tournée austriaca guidata da Italiano. Fu uno 0-0 imballato che precedette di pochi giorni l'esordio ufficiale della stagione.