Sassuolo e Milan osservano da vicino un centrocampista di cui la Fiorentina si è liberata in estate. I dettagli

Era atteso un trasferimento all’estero già nella scorsa estate, ma alla fine l’ex centrocampista della Fiorentina Toni Fruk è rimasto al Rijeka. La sensazione però è che il salto sia solo rimandato per il classe 2001 croato. Come riportato dal quotidiano croato Novi List, nelle ultime settimane diversi osservatori di club di primissimo livello si sono visti in tribuna al Rujevica per seguire da vicino le sue prestazioni. Milan, Liverpool, Twente, Sassuolo, Nantes e Trabzonspor sono i nomi più caldi. E i rossoneri, secondo fonti vicine al club, sarebbero particolarmente interessati al profilo del fantasista croato classe 2001.

Tante squadre sul croato ex viola

Il club rossonero è da tempo alla ricerca di profili dinamici e creativi sulla trequarti, e Fruk on un contratto in scadenza nel giugno 2027 e una valutazione di mercato che si aggira sui 10 milioni di euro, è considerato un elemento interessante. Fruk ha già realizzato 9 gol in 22 partite stagionali, dopo che nell’anno passato aveva realizzato 15 reti in 45 gare, con anche 12 assist a referto.

Nel gennaio 2019 la Fiorentina lo ha portato in Italia, aggregandolo alla Primavera, ma senza mai inserirlo stabilmente in prima squadra. Dopo due esperienze in prestito, al Dubrava e all’HNK Gorica, nel luglio 2023 è stato ceduto a titolo definitivo al Rijeka, club in cui ha trovato la sua dimensione ideale. La scorsa estate, Fruk è diventato tutto del Rijeka per 4.5 milioni di euro. Protagonista anche con la nazionale Under 21 croata agli Europei di categoria, ha esordito con la nazionale maggiore il 5 settembre 2025, segnando il suo primo gol poco più di un mese dopo contro Gibilterra.

Un mercato in evoluzione per il Milan

Secondo quanto filtra, al momento non ci sarebbero contatti ufficiali tra Milan e Rijeka, ma l’interesse concreto e le relazioni positive con l’entourage del giocatore potrebbero portare a un’accelerata già nelle prossime settimane. Il club rossonero monitora, ma sa bene di dover affrontare una concorrenza tutt’altro che banale: Liverpool e Sassuolo in particolare, si muovono con decisione, mentre Nantes e Trabzonspor studiano l’evoluzione della situazione con attenzione. Il futuro di Toni Fruk, insomma, è ancora tutto da scrivere, ma il capitolo Serie A potrebbe essere molto più vicino di quanto sembri.