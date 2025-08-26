Piccoli: "Un privilegio essere alla Fiorentina, la trattativa va avanti da fine stagione. Il tifo di Firenze mi ha sempre impressionato, fa tremare le gambe agli avversari"
Roberto Piccoli oggi si presenta come nuovo giocatore viola, arriva da Cagliari e ha preso la maglia numero 91.
‘Fiorentina club con grandi aspettative’
“Ho trovato un gruppo bellissimo, la trattativa è partita già da fine stagione. La Fiorentina è un club importante con grandi aspettative. Quando le cose si stavano per concretizzare ho spinto. Da Firenze sono passati tanti giocatori importanti, per me è un privilegio essere qui”.
‘Speravo di portare a casa tre punti, ma…’
“La partita di domenica col Cagliari? In Sardegna ho lasciato un pezzo di cuore e ringrazio tutti, è anche merito loro se ho fatto un altro passo nella mia carriera. Speravo che la Fiorentina portasse a casa i tre punti, abbiamo ambizione, ragazzi giovani e forti. Dobbiamo spingere al massimo. Firenze una piazza passionale, quando ho giocato a Firenze sono sempre rimasto allibito dal grandissimo tifo, che per la squadra è importante e fa tremare le gambe agli avversari”.