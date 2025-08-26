Roberto Piccoli oggi si presenta come nuovo giocatore viola, arriva da Cagliari e ha preso la maglia numero 91.

‘Fiorentina club con grandi aspettative’

“Ho trovato un gruppo bellissimo, la trattativa è partita già da fine stagione. La Fiorentina è un club importante con grandi aspettative. Quando le cose si stavano per concretizzare ho spinto. Da Firenze sono passati tanti giocatori importanti, per me è un privilegio essere qui”.

‘Speravo di portare a casa tre punti, ma…’

“La partita di domenica col Cagliari? In Sardegna ho lasciato un pezzo di cuore e ringrazio tutti, è anche merito loro se ho fatto un altro passo nella mia carriera. Speravo che la Fiorentina portasse a casa i tre punti, abbiamo ambizione, ragazzi giovani e forti. Dobbiamo spingere al massimo. Firenze una piazza passionale, quando ho giocato a Firenze sono sempre rimasto allibito dal grandissimo tifo, che per la squadra è importante e fa tremare le gambe agli avversari”.