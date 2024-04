Bocci: "Quando ingaggi Italiano devi prendere tre esterni forti, è la base. Sottil non può giocare in Serie A, ieri era fisso per terra"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della situazione degli esterni in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Quando ingaggi Italiano devi prendere tre esterni forti. Quest'anno abbiamo Sottil che non può giocare in Serie A. Ieri era fisso per terra. Quest'anno deludente? Perché l'anno scorso? Io non so se non è all'altezza o non è pronto.

Ikoné almeno fa vedere che qualcosa ce l'ha, quelle 4 o 5 partite all'anno te le tira fuori. Non è che una cosa così va bene, ma nella batteria dei 5 ci può stare. A sinistra siamo al nulla. Io Kouamé come quinto lo terrei, ma non è un esterno. E' più una seconda punta, ma almeno lotta"