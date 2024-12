L'ex portiere dell'Austria Michael Konsel ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida tra Fiorentina e Lask Linz, compagine austriaca, in Conference League. Ecco cosa ha detto l'ex calciatore in Serie A, con Roma e Venezia.

‘La Fiorentina deve assolutamente vincere contro il Lask’

“Il Lask gioca spesso abbastanza bene ma poi perde con squadre deboli, altre volte invece sono una sorpresa perchè hanno alcuni giocatori di qualità. Per la Fiorentina è una partita da vincere per forza, anche perchè gioca in casa. Oggi al Franchi poi giocheranno col terzo portiere”.

‘Ricordo il mio rigore parato a Batistuta’

“De Gea? Servono tante partite di solito ad un giocatore per entrare in forma, ma ad un grande come lui no. Se sei un fuoriclasse ne bastano poche per tornare al 100%. A me piace come portiere. Se ricordo il portiere austriaco Manninger a Firenze? Certo, lui partiva sempre da secondo, poi riusciva a ritagliarsi spazio giocando anche bene. Ricordo quando parai un rigore a Batistuta contro la Fiorentina, poi vincemmo 2-0”.