La Nazione: Gioia e dolore, paura per Nico Gonzalez

In prima pagina sul QS de La Nazione si legge in prima pagina: "Gioia e dolore. Paura per Nico". All'interno, invece, a pagina 2: "Pari (sofferto) e avanti agli ottavi. Ma Nico si fa male e rischia lo stop".

E ancora a pagina 3 ci sono le pagelle e i commenti dei giornalisti Cecchi e Ferrara. A pagina 4, infine: "Italiano diviso a metà ‘Spero sia presto qui’".

https://www.fiorentinanews.com/news/304426683910/milenkovic-una-bella-partita-e-obiettivo-raggiunto-grande-orgoglio-fare-il-capitano-di-questo-splendido-club-vogliamo-regalare-tante-altre-serate-europee-ai-tifosi