Massimo Orlando: "Pensare che si contestavano le finali perse... ma quando ci torneremo con quella frequenza? Il 3-5-2 ha portato sei punti"

La situazione in casa Fiorentina fa interrogare tanti sull'effettivo momento della squadra. Ne ha parlato anche Massimo Orlando a Tuttomercatoweb.com, facendo anche riferimento al più recente passato.

“Contestati per le finali europee, ma quando ci si arriverà mai? Ora anche società assente”

“Pensare che la Fiorentina, negli scorsi anni, è stata contestata per le finali europee poi perse. Ma in futuro quando ci si arriverà mai con quella frequenza? Si è contestato anche Palladino lo scorso anno. Poi adesso il momento è ancora più critico, considerando che non c'è neanche la società”.

“Vanoli cambierà modulo ed è la scelta giusta. Il 3-5-2 ha portato sei punti”

Domani contro il Sassuolo? “Con ogni probabilità Vanoli potrebbe cambiare modulo, con la possibilità di instaurare un 4-3-1-2 con Dzeko e Kean davanti. E dico che secondo me sarebbe la mossa giusta, perché il 3-5-2 ha portato solo sei punti finora”.