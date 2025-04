La Gazzetta dello Sport: Commisso ancora una e poi...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza le questioni più importanti che tengono banco in casa Fiorentina.

Pagina 19

La Rosea intitola: “Viola oltre Kean”, per poi approfondire scrivendo in taglio alto “Gud-più Beltran la Fiorentina vola anche senza Moise”.

La vicenda Kean

in taglio basso il quotidiano sportivo approfondisce la questione legata all'assenza del bomber viola Kean: “Il ritorno a Firenze è ancora incerto”. In un piccolo trafiletto di spalla la Gazzetta riprende i programmi del patron viola “Contro l'Empoli ancora Commisso. Poi via negli Usa”.