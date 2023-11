La Fiorentina quest'oggi è scesa in campo al Viola Park in vista dell'importante partita contro il Milan. Agli ordini di mister Italiano sono rientrati Nikola Milenkovic, Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura dopo i rispettivi impegni con le Nazionali.

E il rientro dei sudamericani? Domani dovrebbero essere al Viola Park sia Gonzalez e Martinez Quarta che Yerry Mina, con un giorno in più di lavoro a disposizione in vista di Milan-Fiorentina. Pronto il rientro anche di Kouame, reduce dal gol con la Costa D'Avorio, da capire poi le condizioni dei rientranti. Ma nelle scelte il giorno di riposo in più inciderà.

Infine, Kayode e Beltran stanno meglio e lavorano al Viola Park già da giorni, ma saranno convocati ma è difficile che partano titolari.