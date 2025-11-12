Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha parlato a Radio Bruno Toscana del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che conosce molto bene: “Qui da noi ha fatto un bellissimo percorso, prese la squadra da ultima in classifica in Serie B e la portò ai playoff. E' un grandissimo lavoratore, che fa della motivazione e della passione il suo punto di forza. Nelle condizioni in cui versa la Fiorentina si pensa partita dopo partita, ma sono sicuro che Paolo lavorerà sul migliorare la classifica”.

“Nicolussi Caviglia ha bisogno di fiducia”

Poi su Nicolussi Caviglia ha aggiunto: “Da noi giocava in un centrocampo a due nella prima parte di campionato, poi da gennaio è passato a tre come adesso. Può giocare in entrambi i moduli, in questo momento sta facendo fatica ma come tutta la Fiorentina ha solo bisogno di ritrovare fiducia”.