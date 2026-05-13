Ai titoli di coda anche l'esperienza con la Roma per Gollini. Ecco dove potrebbe finire l'ex Fiorentina

La carriera di Pierluigi Gollini è ormai diventata un giro del mondo. L'ex portiere della Fiorentina, che a Firenze ha lasciato solo brutti ricordi, è attualmente in forza alla Roma dove ricopre il ruolo di vice Svilar. Inizialmente Gasperini, che con lui aveva rotto ai tempi dell'Atalanta, non lo voleva, salvo poi chiedere la sua permanenza come numero dodici.

Futuro in Turchia

Ad ogni modo, anche l'avventura giallorossa sembra essere ai titoli di coda per Gollini. Come scrive Gianluca Di Marzio, sul portiere c'è l'interesse del Besiktas che nei giorni scorsi è tornato alla carica in maniera piuttosto decisa. Probabile dunque che, a fine stagione, Gollini parte per l'ennesima nuova avventura, stavolta in Turchia.