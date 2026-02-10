Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, conta che ti salvi
Sul Corriere dello Sport-Stadio ci sono due pagine sulla Foorentina.
Pagina 20
In primo piano: “Conta che ti salvi”. Ovvero: “Per restare in Serie A ci vogliono 17 punti da adesso a maggio”. In taglio basso: “Gud, no lesioni ”Può farcela per il Como".
Pagina 21
Qui troviamo: “Solomon una Manor alla Viola”. Sottotitolo: “Già due gol per l’esterno che subito ha lasciato un’impronta ben precisa”. Di spalla infine: “Ancora a parte Rugani: il Pisa nel mirino”.
