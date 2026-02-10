​​

Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, conta che ti salvi

Corriere dello Sport-Stadio

Sul Corriere dello Sport-Stadio ci sono due pagine sulla Foorentina

Pagina 20

In primo piano: “Conta che ti salvi”. Ovvero: “Per restare in Serie A ci vogliono 17 punti da adesso a maggio”. In taglio basso: “Gud, no lesioni ”Può farcela per il Como". 

Pagina 21

Qui troviamo: “Solomon una Manor alla Viola”. Sottotitolo: “Già due gol per l’esterno che subito ha lasciato un’impronta ben precisa”. Di spalla infine: “Ancora a parte Rugani: il Pisa nel mirino”. 

