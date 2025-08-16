VIDEO - Dopo un anno complicatissimo Chiesa si sblocca in Premier League. L'ex viola entra, segna e regala la vittoria ai Reds

L'ex calciatore della Fiorentina Federico Chiesa, dopo un anno passato principalmente in panchina, è riuscito a sbloccarsi siglando un gol pesante per il Liverpool.

Nella prima giornata di Premier League il Liverpool ha vinto 4-2 contro il Bournemouth, ma la partita è stata molto più difficile del previsto per i campioni in carica. All'ottantottesimo minuto, quando ancora la partita era in parità su 2-2, Federico Chiesa, entrato da pochi minuti, è riuscito a scagliare in porta un pallone vagante in aria. Nel recupero l'altro ex viola Salah, ha chiuso i conti segnando anche il quarto gol per i Reds.