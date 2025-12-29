Orlando: "La Fiorentina adesso è molto più squadra. Contro il Parma sconfitta immeritata, preso gol sull'unico errore"
L'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato, durante le trasmissioni di Toscana TV, il periodo negativo della Viola e la prestazione della squadra a Parma.
L'unico errore della Fiorentina
“I segnali sono brutti perché se perdi quando non meriti i pensieri diventano ancor più negativi - ha detto Orlando - La Fiorentina ha preso gol sul suo unico errore, Fortini e Dodò sbagliano la diagonale e Sorensen segna di testa con un ottimo inserimento".
Sconfitta immeritata
Orlando vede però dei miglioramenti della squadra: "Non ce lo meritavamo perché siamo stati in partita sempre e abbiamo anche reagito. Siamo certamente molto più squadra di venti giorni fa direi”.
