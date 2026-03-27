A Rai Radio 1, ieri, prima della partita tra Italia e Irlanda, ha parlato il padre di Moise Kean, Biorou Jean Kean. Tra concentrazione e soprannomi, ecco le sue dichiarazioni sull'attaccante della Fiorentina e della Nazionale.

Le parole del padre di Kean

“Ci siamo sentiti due o tre giorni fa. Gli ho dato la mia benedizione. Gli ho detto di concentrarsi, di non considerare le provocazioni e di pensare solo al suo lavoro. Adesso Moise è in forma dopo l’infortunio che ha avuto. Retegui o Pio? Moise è uno che non ha problemi con nessuno, può giocare con entrambi. Come lo chiamo? Per me rimane sempre ”tesoro".

Sulla partita

“Gli ho detto che oggi (ieri ndr) tutta l’Italia e i suoi fratelli in Africa lo guarderanno. Gli ho detto di restare concentrato: poche parole. Ha tanta voglia, ma a volte esagera. Ogni tanto sbaglia gol già fatti perché vuole strafare. Per questo gli ho detto di rimanere concentrato”.

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