Kean: "Mi sono sentito l'Italia sulle spalle, è stato bello segnare. Manca un altro passo per il Mondiale, ma..."

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha commentato a Sky Sport la vittoria di questa sera degli Azzurri contro l'Irlanda del Nord, nella quale la punta viola ha realizzato il gol del 2-0 finale.

‘Testa alla prossima’

"Manca ancora una partita, ci manca un altro passo, ma siamo positivi e dobbiamo continuare così. L'Irlanda del Nord è una buona squadra, dovevamo ancora studiarli un po'. La nostra partita stasera è stata ottima, ora testa alla prossima".

‘Spero di dare ancora il mio contributo’

"Mister Gattuso ha un grandissimo attaccamento alla maglia, ci dà ottimi spunti e ci spinge a non mollare mai. Mi sono sentito il paese sulle spalle. È stato bello segnare, spero di essere ancora di aiuto alla squadra e al paese. Siamo forti e spero di dare ancora il mio contributo”.