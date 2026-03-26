Giuseppe Commisso fa i complimenti a Kean dopo la pesante rete con l'Italia: "Good job Moise!"

"Good job and congratulations Moise" Questo il messaggio del Presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso dopo la rete dell’attaccante viola in azzurro.

L'attaccante ha ritrovato il gol

Kean è tornato al gol stasera con l'Italia mentre con la Fiorentina la rete gli manca dalla sfida contro lo Jagiellonia. Ora il centravanti viola farà di tutto per portare l'Italia al Mondiale e poi tornerà a gettarsi a capofitto sull'intenso finale di stagione che attende la Fiorentina.