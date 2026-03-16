FOTO - Giuseppe Commisso suona la carica: "Per la maglia, per Rocco, per i tifosi"
Giuseppe Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
A poche ore dalla sfida contro la Cremonese, si è fatto sentire anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso, che dagli States ha pubblicato una stories sul proprio profilo Instagram.
Il messaggio
Il presidente viola ha scritto sui propri social: “Per la maglia, per Rocco, per i tifosi. Forza Viola”. Un messaggio semplice, che contiene anche una dedica al padre, in vista di una partita fondamentale.
La foto
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