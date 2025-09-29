La Nazione: Fiorentina; ora serve una riflessione profonda

La Nazione in edicola si concentra inevitabilmente sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa andato in scena nella giornata di ieri e terminato con un pareggio che sta più stretto ai nerazzurri che ai viola.

Prima pagina

Il QS de La Nazione intitola in copertina: “Nervi scoperti, che confusione” e ancora “Altro pari. Cambi inutili. Squadra senza idee e (quasi) in crisi”.

Pagine interne

A pagina due La Nazione approfondisce i temi trattati brevemente in copertina scrivendo: “Viola, un centimetro dal precipizio", e poi “Altro pari, il freezer della crisi”. Fra i vari editoriali riguardanti la partita troviamo quello di Benedetto Ferrara, che scrive: “Altro che bistecca, ora serve una riflessione”. A pagina quattro il quotidiano analizza approfonditamente l'andamento dell'attacco viola: “Il super attacco senza gol” e ancora “Cento milioni e zero reti. Il segnale dei tifosi viola”.