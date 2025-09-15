Pignotti: "Ligas era un'icona quasi al pari di Bati. Le sue telecronache resteranno nella storia"

Anche il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha ricordato - attraverso una nota stampa - il giornalista sportivo Franco Ligas, scomparso oggi all’età di 71 anni:

“Un simbolo quasi quanto Bati”

“Caro Franco, per noi giovani tifosi viola eri un’icona, un simbolo, quasi quanto Rui Costa o Batistuta. Le tue telecronache resteranno nella storia, come la tua gentilezza e la passione che avevi per il tuo mestiere".

Gli ultimi tempi passati a Bagno a Ripoli

"Gli ultimi anni, i più difficili, li hai trascorsi qui a Bagno a Ripoli. I tuoi occhi buoni non saranno mai dimenticati, fai buon viaggio Franco“.