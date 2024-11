Il gesto dell'ex Fiorentina Mina fa discutere: sconfitta e schiaffone alla telecamera

Un gesto che non è passato in osservato quello del difensore ex Fiorentina Yerry Mina, che oggi indossa la maglia del Cagliari. Il colombiano, al termine della partita persa contro l'Uruguay, ha lasciato andare uno schiaffone alla telecamera che lo stava riprendendo forse da troppo vicino.

Una manata di rabbia che ha ricordato il gesto del Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, protagonista di una scena simile qualche tempo fa. Per questo episodio l'estremo difensore è stato squalificato per due giornate.