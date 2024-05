Un altro Nzola: "E' recuperato mentalmente". La Fiorentina ha una carta in più da giocare

Per alcune settimane M'Bala Nzola è rimasto ai margini della vita della Fiorentina e non è stato convocato per diverse partite della squadra viola.

La zampata decisiva

All'andata contro il Club Brugge però è stato decisivo per la vittoria dei viola, trovando la zampata giusta all'ultimo minuto, quella che consente alla squadra di Italiano di partire in vantaggio.

Italiano certifica il cambiamento

E proprio Italiano il primo a certificare un cambiamento avvenuto principalmente dentro la testa del calciatore: “Quando è entrato in campo giovedì scorso ha dimostrato di avere un altro spirito e un’altra voglia. E anche a Verona è andato bene, se avesse fatto scendere un po’ di più il pallone su un cross a fine gara avrebbe segnato... Comunque è recuperato mentalmente e può darci tanto in questo finale”.

Potrebbe dunque essere una carta da giocare a gara in corso anche stasera; l'attaccante ex Spezia dovrebbe partire dalla panchina, con Belotti invece in predicato di giocare all'inizio.