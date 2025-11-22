Spalletti: "Il livello che dobbiamo esibire è diverso da questo ma non si può pensare che vincere ci sia dovuto"

Un breve commento anche in sala stampa per il tecnico bianconero Luciano Spalletti, dopo il pari con la Fiorentina:

"Siamo sotto il livello di calcio che dobbiamo esibire per cui è inutile andare a parlare di un episodio o di un altro, o si fanno le cose differenti o i risultati saranno gli stessi. Il fatto di vederli così dispiaciuti a fine partita mi fa ben sperare perché c'è una presa di coscienza che stiamo facendo poco.

Non stiamo facendo niente di diverso e i risultati sono gli stessi. Se si parte dalla convinzione che dobbiamo vincere non si va da nessuna parte. Vogliamo vincere, che è diverso, non dobbiamo".