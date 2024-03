C'è tempo per la decisione su Amrabat: la Fiorentina non sa ancora le intenzioni dello United. Intanto due club ci hanno provato a gennaio

Arrivano importanti aggiornamenti sulla Fiorentina e sul futuro calciomercato. La particolare situazione del centrocampista in prestito al Manchester United Sofyan Amrabat è ben nota. Ma c'è ancora tempo per decisioni ufficiali.

Ancora nessuna ufficialità

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, non è ancora chiaro cosa farà il Manchester United con Amrabat. Pesano i 10 milioni di euro già spesi dal club inglese per il prestito, motivo per il quale le riflessioni sul diritto di riscatto sono particolarmente complicate (oltre a prestazioni lontane dalle aspettative). Faccenda ancora aperta, le parti entreranno in contatto nelle prossime settimane. Ma la Fiorentina, ancora, non sa nulla.

Ci hanno provato Juve e Barcellona

Intanto, a gennaio, c'è stato un tentativo da parte di due club per un nuovo prestito fino al termine della stagione. Ci hanno provato Juventus e Barcellona; “no” secco da Fiorentina e United per entrambe.