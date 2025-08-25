Dopo la partita contro il Cagliari, in cui ha confezionato l'assist per il gol di Mandragora, l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha commentato così il risultato: “Non è mai facile giocare qui, ricordo che anche lo scorso anno abbiamo dovuto lottare. Sfortunatamente abbiamo concesso il gol proprio alla fine, ma nel complesso il pareggio è un risultato giusto. Ogni partita è diversa per me, a volte riesco a giocare più offensivo e altre no, spero comunque di poter realizzare tanti gol e assist”.

“Ho un ottimo feeling con Kean”

Poi ha aggiunto: “Dobbiamo dare merito al Cagliari che nel primo tempo ha fatto un ottimo pressing, ma nella ripresa siamo cresciuti. Con Kean abbiamo avuto una buona intesa già l'anno scorso, anche se io ho saltato diverse partite per infortunio. Vogliamo migliorare ancora la nostra connessione quest'anno, mi trovo bene a giocare alle sue spalle”.

“Lasciateci sognare”

Infine sula Champions League: “Dobbiamo guardare partita per partita, ma consapevoli di essere una buona squadra e di avere un ottimo allenatore. Lasciateci sognare, se questo vuol dire Champions allora lotteremo per arrivarci. Sono fiducioso su questa stagione”.