Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato ampiamente a Radio Bruno, analizzando varie dinamiche dell'attualità di casa Fiorentina a 360 gradi.

‘Pradè-Palladino, scontro che preoccupa, situazione da chiarire al più presto’

“Mi preoccupa la contrapposizione verbale tra Palladino e Pradè, l'allenatore viola ha detto che gli è sembrato folle quanto detto dal ds. Ci sono state parole forti e dure di Pradè, che già aveva parlato di umiltà in precedenza e quanto ha detto ieri avrebbe dovuto evitarlo. Son cose che devono rimanere nello spogliatoio. Non so a chi si rivolgesse, se ai calciatori o all’allenatore. Poi aveva parlato di 'suicidio' contro il Napoli. Spero siano parole di rabbia e delusione quando si perdono certe partite, auspico presto un chiarimento. Da questa situazione si può uscire solo con serenità e unione dei componenti, la squadra ne risente e basta degli scontri. A Monza c’è stata una prestazione imbarazzante, contro una squadra che è praticamente in Serie B”.

‘Palladino ha sbagliato a coinvolgere pochi certi calciatori’

“Quando due capitani ti chiedono di andare via in 20 giorni, altri sono con le valige in mano, è chiaro la gestione complessiva del gruppo non è ottimale. L'importanza di Biraghi nello spogliatoio era nota anche ai sassi. Vorrei che ci fosse qui Commisso, serve una persona che con lucidità rimetta le caselle al loro posto. E serve naturalmente intervenire anche col mercato facendo cose importanti, la squadra è andata oltre il valore facendo 8 vittorie di fila, il suo valore si doveva assestare. Molte delle responsabilità sono del tipo di calcio che si pratica. Palladino fa un calcio che ha delle controindicazioni: quando cala la forma di giocatori importanti, che gioco fa la squadra? Il gioco è palla a Kean, finchè funziona va bene ed è esaltante, ma poi…? Mai uno straccio di pressing, si va dritto per dritto spesso senza costrutto. Ancora due centrocampisti soli, la squadra non funziona e la difesa non è protetta… perchè?".

“Dodô è più forte di Kayode, ma può giocarne 50 l’anno e Kayode mai? L’allenatore ha sbagliato a coinvolgere poco certi calciatori. Non è un messaggio da dare al gruppo, tutti devono sentirsi partecipi e utili. Mandragora è utile e deve giocare di più. Il procuratore di Biraghi ha scoperchiato la pentola, anche Ikone è sparito… certo non fa impazzire, ma tra il Colpani di oggi e il francese che differenza c’è? Pongracic che fine ha fatto, perchè non gioca? Abbiamo visto anche Moreno ma non il croato. Nello spogliatoio il muso lungo è contagioso. È evidente che ci sono titolari e riserve, Palladino non può negarlo. Non è che può pensare che a gennaio gli cambino 8 giocatori. Ha buttato fuori il capitano della Fiorentina e di questo si è sicuramente discusso all'interno della squadra".