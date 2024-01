Pirlo adesso ha il suo terzino: la Sampdoria riporta in Italia un difensore cresciuto nella Fiorentina

Nuovo arrivo in difesa per la Sampdoria

Ieri pomeriggio, prima della partita poi vinta contro il Cittadella, l’allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo era stato chiaro, rispondendo alle tante domande sul mercato: ”Siamo in pochi dietro, quindi in questo momento un difensore ci tornerebbe utile, anche per dare respiro a quelli che hanno tirato la carretta fino adesso”. E la dirigenza blucerchiata in poche ore ha accontentato il proprio tecnico, riportando in italia un ex conoscenza della Fiorentina.

Ritorno in Italia per il giocatore fiorentino

Come riportato questo pomeriggio da Gianluca Di Marzio l’ex terzino di Fiorentina e Atalanta Cristiano Piccini è ad un passo dal vestire la magia blucerchiata Archiviata l'esperienza tedesca con la maglia del Magdeburg, formazione della 2. Bundesliga (la seconda divisione del campionato tedesco) dalla quale si è svincolato, Cristiano Piccini si appresta al rientro in Italia dopo due anni spesi in giro per l’Europa.